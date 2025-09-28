綠電憑證累計發放980萬張 估明年綠電交易突破百億度大關

累計綠電憑證發放張數約980萬張，相當於98億度綠電，明年可望突破百億度規模大關。（資料照）

〔記者廖家寧／台北報導〕「綠電身分證」再生能源憑證（T-REC）發放張數逐年跳躍式成長，截至目前累計綠電憑證發放張數約980萬張，相當於98億度綠電，明年可望突破百億度規模大關。

國家再生能源憑證中心統計，今年前9月已發放約245萬張再生能源憑證（T-REC），相當於24.5億度綠電，迄今累計發放再生能源憑證約980萬張，相當於98億度綠電。



觀察綠電憑證發放概況，2017年至2019年新增憑證張數都在五位數，2020、2021年新增憑證張數擴張至六位數，以十萬為單位，自2022年以來年年新增張數是以百萬張為單位，去年全年發放約320萬張。

綠電轉供交易概況上，經濟部指出，綠電轉供自2020年起有統計資料，2020年至2021年間交易量成長165％，2022年至2024年每年成長超過50％，甚至出現逾60％的成長幅度。

台電表示，未來預期光電大型案場、離岸競價及區塊開發風場將直接進入市場售電予用戶，不再躉售台電，2024年綠電轉供度數已達30億度，相較2023年的17億度，成長7成以上，預計今年將達50億度，2026年起更上看有百億度規模，呈持續成長趨勢。

