台南最小區的7-ELEVEN開出千萬統一發票 真相恐讓在地人失落

〔記者吳俊鋒／台南報導〕今年7、8月統一發票獎號公布，7-ELEVEN開出4張千萬元的特別獎，其中1張在台南人口最少的行政區-龍崎，當地鄉親躍雀，並猜測是誰受到財神爺的眷顧，但深入了解後，卻是來自國道3號關廟休息站上的門市，幸運兒可能是路過遊客，失落不已。

根據7-ELEVEN公布的資訊，本期統一發票開出的4張1000萬元特別獎，分别在宜蘭縣頭城鎮的烏石港門市，36元購買飲品；台南市龍崎區的關北站門市，102元購買飯糰、飲品；桃園市蘆竹區的蘆工門市，105元購買麵包、飲品；高雄市楠梓區的7鑫建昌門市，200元購買麵包、飯糰。

龍崎的關北站門市，並非在當地聚落內，而是國道3號關廟服務區北上休息站的據點，購物人潮以路過遊客居多。

龍崎是台南人口最少的行政區，依照設點的位址，之前有2個7-ELEVEN，但都在關廟服務區內，分別為關南站與關北站，因商機不夠，原先本部落並無連鎖超商，成為全市唯一沒有「小七」的地方。

極力爭取下，龍崎區公所媒合統一集團7-ELEVEN進駐本部落內的舊公有市場，完成「小七」的設點，2023年11月正式開幕，消費群以在地鄉親為主。

區長陳新澈表示，特別獎號公佈，乍見1張來自龍崎的門市，鄉親們很高興，以為在地人出現千萬富翁，奔相走告，後來再細看，才知道是關北站，空歡喜一場。

