看好OpenAI ! 黃仁勳：將成為下一個「數兆美元」企業

〔編譯魏國金／台北報導〕科技媒體《Tom’s Hardware》27日報導，輝達執行長黃仁勳認為，OpenAI將成為一家規模數兆美元的公司。他指出，爆炸性成長與規模，為其成為該產業史上，估值增長最快速的企業奠定基礎，他說，OpenAI「很可能成為下一個市值數兆美元的超大規模公司」。

他的此番言論是在兩家公司達成一項規模1000億美元投資協議後發表的，這兩家公司22日宣布雙方已簽署戰略協議意向書，輝達將協助OpenAI打造至少10吉瓦（GW）算力、配備輝達先進晶片，以訓練、部署AI模型的超級資料中心。

黃仁勳當時指出，「這項投資與基礎建設的合作，代表下一個飛躍：部署10吉瓦算力，以驅動下一個智慧時代」，這是迄今為止，由供應商主導、對AI基礎建設領域最大規模的投資之一。

此投資也有助於鞏固輝達在AI供應鏈中的主導地位。微軟、亞馬遜和Google等主要雲端服務供應商，對GPU容量的需求永無止境，而輝達的合作策略有效的拉動了需求，將如此超大規模企業鎖定在多年的合約中。

《華爾街日報》報導，10吉瓦算力的目標，可能需數10個新的資料中心集群，而這些集群的建設將耗費數年；10吉瓦相當於4個以上胡佛水壩的發電量、紐約市的尖峰用電量或800萬個家庭的用電量。

OpenAI執行長奧特曼表示：「這個超級大腦將帶來非同凡響的成果，其非凡之處，我認為目前還無法真正想像。」

輝達15日宣布投資AI新創公司CoreWeave，幾天後宣布投資競爭對手英特爾50億美元。《華爾街日報》指出，輝達儼然成為美國AI繁榮的資金後盾。輝達藉由自身強大的資產負債表，透過交易、合作及投資等方式支持AI公司，進而提振或支撐市場對其AI晶片的需求，然後這些公司利用取得的資金，或新的流動性來採購輝達晶片，形成供需循環結構。

