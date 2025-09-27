看到特價就手癢 專家曝有貪小便宜體質的人更敗家

日本省錢達人分享，在超市購物藏有許多陷阱，採買前最好先列好清單及規劃預算。示意圖。（歐新社）

〔財經頻道／綜合報導〕日本省錢達人分享，在超市購物藏有許多陷阱，有些人為了省錢看到特價品就忍不住買回家，結果反而買了不需要的東西，或者保鮮期太短來不及吃，只能丟掉，最終不僅開銷更多，還造成浪費。

日媒《Financial Field》27日報導，根據日本總務省的調查，2025年7月CPI年增3.1%，連續8個月維持3%左右的高成長，主要原因是白米、蔬菜和肉類等食品價格上漲。

請繼續往下閱讀...

隨著家庭預算窘迫，有些人可能開始鎖定「超市半價品」。雖然半價確實更便宜，但最終導致意外支出增加的情況也不少見。

報導說，購買半價商品時，消費者可能覺得自己撿了大便宜，卻不一定意味對家庭預算有利。例如可能會購買不需要的熟食或糖果，最終花費可能超出原本計劃。此外，如果食物的保鮮期很短，則可能在充分利用之前就被丟棄，造成浪費。

根據農林水產省的統計，日本家庭每年產生的食物垃圾約為233萬噸，若包括企業的垃圾，這相當於每人每天約1碗米飯。即使認為自己買到便宜的東西，如果不使用，這可能會導致浪費而不是節省。

怎麼聰明消費呢？省錢達人建議，首先去超市之前，先列出購物清單；其次規劃好每次購物的花費，並設定現金或非現金消費的限額。記得要控制在預算之內，而不是因為便宜就買，就能幫助你避免不必要的購買。

至於如何避免食物浪費的方法，就是優先購買經常使用的食材和可以冷凍的食材，還要檢查保存期限，只購買可以吃完的量，也有助於減少不必要的開支。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法