好野人擔心川普？億級高資產客戶5成配置抱緊存款

〔記者高嘉和/台北報導〕根據金管會最新統計，到今年8月底，金融業整體高資產AUM（資產管理規模）億元等級客戶數達1萬6567人，相較去年同期僅1萬人出頭、年大增6千餘人，整體資產管理規模也從1兆2410億元，大幅攀升至1兆8091億元；值得注意的是，因川普關稅攪動投資市場情緒，高資產客戶的資產配置中以存款占比最高、達到46.7％。

證券商辦理的高資產客戶業務，成長同樣驚人。自2020年業務開辦以來，到今年8月底，累計高資產客戶數達到1515人，較去年八月底的1060人，客戶數增加455人，成長率達43％，累計交易金額更從2322億元大幅成長至3641億元，年增率高達57％。

在證券商高資產客戶各項業務交易中，複委託業務是進行交易的主要管道。在累計交易總額3641億元中，複委託金額高達3131億元，占比達86％；其次是自營業務，占比9％、約346億元，而財富管理業務占比5％、約164億元。最新數據顯示，近一年內高資產客戶透過複委託買賣海外債的金額達到187億元。

值得注意的是，儘管高資產業務的交易金額大幅增加，但從整體高資產客戶的資產配置組合來看，多數仍配置在穩健型工具中。依據最新8月底數據顯示，存款占比最高、46.7％，其次為基金占16％、債券占13.3％、保險占11％，相對風險較高的境外結構型商品，在高資產客戶資產配置中的占比僅6.3％；銀行業者分析，主要是美國總統川普新政攪動全球投資市場情緒，高資產客戶投資轉趨保守、以現金存款為王。

