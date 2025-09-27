野生庫克來了！蘋果CEO狂曬旅日遊記 「這張」最萌

蘋果執行長庫克（Tim Cook）率團訪問日本，他曬出與超人氣寶可夢角色皮卡丘合影畫面。（圖取自Tim Cook X帳號）

〔財經頻道／綜合報導〕蘋果執行長庫克（Tim Cook）本週率團訪問日本，為9月26日重新開幕的東京銀座蘋果旗艦店站台。一向低調的庫克此行似乎玩開了，罕見在個人社群平台X上連續PO出多篇日本遊記，除了與日本男團會面到神社參拜，並曬出與皮卡丘同框的可愛畫面。隨後在阪神虎前投手秋山拓巳陪同下赴甲子園棒球場觀賽，2人一起品嚐了章魚燒，讓全球果粉驚喜不已。

蘋果執行長庫克與日本團隊合影。（圖取自Tim Cook X帳號）

綜合日媒報導，銀座門市重新開幕對蘋果意義非凡，這間門市是蘋果在美國以外的首家零售店，2003年首度開幕。此前因入駐的大樓重建而遷至附近營業，此番是時隔3年重回原址。銀座店被定位為蘋果在日本的主力門市，可購買到包括最新iPhone在內的所有蘋果產品。

為了替重新開幕的東京銀座蘋果旗艦店站台，蘋果執行長庫克本週率團訪問日本。庫克訪日行程相當豐富，首先與當紅日本男團 Number_i 在銀座店前合照，還與超人氣寶可夢角色皮卡丘的合影，並親自體驗在 iPhone 17 Pro 上刷線上卡牌遊戲。

另外，庫克也在阪神虎前投手秋山拓巳陪同下赴甲子園棒球場觀賽，2人一起品嚐了章魚燒，讓全球果粉驚喜不已。

Created manga with students on iPad in Kyoto, visited the team at Apple Umeda, and tried takoyaki before taking in a Hanshin Tigers baseball game in Osaka!



Arigato gozaimasu for the hospitality, Japan! pic.twitter.com/YL7XfB7BBV — Tim Cook （@tim_cook） September 26, 2025

