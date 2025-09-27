政大「造山者」紀錄片觀影會 前台積電副總李瑞華再捐5000萬

政大舉辦「造山者」紀錄片觀影會，前台積電副總李瑞華再捐5000萬元給政大。（政大提供）

〔記者林曉雲／台北報導〕在教師節前夕，國立政治大學舉辦「造山者－世紀的賭注」紀錄片專場觀影會，近400位師生共同見證台灣半導體「造山」的動人奮鬥歷程，由前台積電副總、政大商學院教授李瑞華創辦的「仲尼基金會」贊助，政大校長李蔡彥表示，繼去年捐贈1億元創辦政大仲尼基金後，李瑞華再捐贈5000 萬元，為百年校慶募款注入能量，展現「以教育造山」的信念。

「造山者」紀錄片歷時5年拍攝，完整呈現台灣半導體產業從無到有的艱辛歷程，展現「只許成功，不許失敗」的堅毅精神。曾任台積電副總與人資長的李瑞華感性分享，他很慶幸有緣參與了一小部分，電影裡熟悉的面孔與聲音，讓他緬懷感恩這些造山者的拼搏精神和使命必達的意志力。教育如同造山運動，教師就是造山者，學生就是未來的山，故希望拋磚引玉，號召各界共襄盛舉，踴躍捐贈政大百年薈萃基金，啟動政大下一個百年。

紀錄片中男主角是前工研院院長史欽泰、導演蕭菊貞、製片陳添順和蔣顯斌與政大師生交流。史欽泰表示，導演蕭菊貞用影音讓冰冷的產業史成為動人故事，這也提醒大家不要忽略人文與藝術的力量，因為唯有它們才能真正觸動人心，勉勵大家用「造山精神」創造下個百年榮景。

導演蕭菊貞則分享了堅持不放棄地尋找欣欣豆漿店的過程，強調她想記錄的，不只是數據與科技，而是他們承擔風險、面對失敗，堅持到底的精神，是她最希望傳遞給觀眾的力量。

李蔡彥指出，造山需要能量與碰撞，教育也同樣需要能量與碰撞才能不斷突破，應向大自然效法，檢視作為造山者，需要培養什麼能量，政大過去百年在人文社科領域為社會奠基，下一個百年則需要更多資源與跨領域力量，老師跟學生每個人也都是造山者。

