AI競賽全球狂燒 謝金河：台積電坐鎮核心、後面是數百家供應商

謝金河發文指出，很多人常質疑台灣不能只靠台積電，但他強調台積電供應鏈後面是數百家供應商。他也直言全世界都花大錢在Ai的賽道上奔馳，台積電就坐在那個最重要的核心位置。圖為示意圖。（美聯社）

〔即時新聞／綜合報導〕AI人工智慧快速席捲各行各業，也成為企業創新與競爭力的核心基石，財信傳媒集團董事長謝金河發文指出，很多人常質疑台灣不能只靠台積電，但他強調台積電供應鏈後面是數百家供應商，過去股價曾不到5元的智邦科技，今年還曾登上千元股。他也直言全世界都花大錢在AI的賽道上奔馳，台積電就坐在那個最重要的核心位置，雖然很多人拼命唱衰台灣，但台股仍然登上世界第8大。

謝金河以「AI軍備競賽正舖天蓋地席捲而至」為題在臉書發文指出，根據最新公布的數據，美國在數據中心的投資金額即將超越過去帶動投資的商業辦公大樓，這是世界加速變化的另一個新場景。

請繼續往下閱讀...

謝金河表示，很多人常常在批評台灣只是一個人的武林，台灣不能只靠台積電，但大家都忘了隱身在台積電供應鏈後面的數百家供應商。謝金河也舉例，這些年最具代表性的是智邦科技，智邦最慘的是時候，股價跌到4.98元，今年曾登上千元股，這是因為智邦成為資料中心建置交換器的主要供應商。

謝金河說明，AI形成的新產業鏈形成的美國科技七雄，把輝達，微軟，蘋果，Google，Amazon，Meta，AVGO加起來，市值20.9兆美元，已經超過深圳，上海，香港股市加起來的總合。

謝金河表示，這一次Nvidia發動重大策略聯盟，Nvidia投資Open AI 1000億美元，Open AI向Oracle採購3000億美元的數據中心，而Oracle再向Nvidia採購Nvidia的GPU，這個綁定供應鏈的大手筆投資，應該是新世紀最大手筆的投資。

謝金河提到，今年川普帶領美國企業大亨到中東，英國的參訪主題都是AI數據中心。今年美國科技七雄中的微軟，蘋果，Google，Amazon到Meta的資本支出達3460億美元，明年上看6000億美元，這是帶動世界經濟的主動脈。當然也有人憂心AI會不會泡沫化？

謝金河也指出，最近全面複製的中國，首先把馬雲召回來主導未來的雲計劃，馬雲回到杭州，阿里巴巴股價立刻大漲，阿里也由執行長宣布3年投資3800億人民幣全力發展AI。京東正在規劃上兆元人民幣的AI建置計劃。

謝金河強調，全世界都花大錢在AI的賽道上奔馳，其實台灣的台積電就坐在那個最重要的核心位置。謝金河也直言，這麼多年，很多人拼了命唱衰台灣，但台股仍然登上世界第8大。現在要再說台灣不好，只能說沒有AI的傳統產業在水深火熱中，其實全世界都一樣！

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法