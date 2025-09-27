台積宅降溫 高雄橋頭和楠梓房價指數續跌

高雄市楠梓區房價指數下跌。（記者侯承旭攝）

〔記者侯承旭／高雄報導〕清華大學「安富金融工程研究中心」公布8月份清華安富房價指數，高雄市房價指數比去年同期微幅下跌1.61% ，近幾年因台積電投資高雄而急速上漲的楠梓區及橋頭區，房價指數均比去年同期下挫3%以上。

清華安富房價指數今年8月份的全國指數比去年同期下跌0.67%，高雄市則下跌1.61%，跌幅高於全國平均值。各主要行政區中，除了鹽埕區、苓雅區因有新建案銷售拉高指數外，其餘行政區的房價指數均下跌，尤其以鳥松區下跌6.14%最大，另橋頭區下跌4.34%、楠梓區下跌3.29%也受到關注。

請繼續往下閱讀...

橋頭區與楠梓區兩個相鄰的行政區，近幾年因為台積電進駐楠梓設廠消息發酵，建商紛紛推出「台積宅」，不僅吸引北部投資客，連在地民眾也搶買，成交量及成交價不斷攀高，是南台灣房市最熱的區域，自從去年第三季央行祭出選擇性信用管制後，才逐漸降溫。根據清華安富房價指數的數據，楠梓區房價指數已經連跌兩個月，橋頭區更連跌三個月。

房仲人士分析，高雄產業轉型仍被看好，房價要大跌機率很低，生活機能健全的鼓山區、左營區、苓雅區等房價仍有支撐，但近幾年被「台積宅」炒熱的楠梓區及橋頭區，因生活機能與交通條件仍未跟上，房價下修壓力較大。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法