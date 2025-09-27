好「金」人！黃金週線連6漲 「2貴金屬」也強創逾10年新高

黃金週五（26日）上漲。（法新資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕美國最新通膨數據與市場預期相符，強化聯準會（Fed）接下來到今年年底前繼續降息的可能性，黃金週五（26日）上漲，白銀、鉑金、鈀金也全面收高。

黃金現貨價上漲0.8%，報每盎司3778.62美元；12月交割黃金期貨上漲1%，報每盎司3809美元。

《路透》報導，黃金本週共上漲2.5%。美國週五公布，8月個人消費支出（PCE）物價指數年增2.7%，符合經濟學家預期。

獨立金屬交易商Tai Wong說：「PCE數據符合預期，雖然個人收入和支出的增幅都比預期高了0.1個百分點。這個數據並不會阻止Fed 在10月繼續降息。」

市場也關注Fed官員發言，以尋找利率前景的線索。根據芝商所（CME）的FedWatch工具，市場目前認為Fed在10月降息的機率為88%，12月再次降息的機率為65%。

其他貴金屬部分，現貨白銀上漲2.6%，觸及每盎司46.41美元，為超過14年以來的最高價；現貨鉑金上漲2.5%，報1568.21美元，逾12年最高；現貨鈀金上漲2.8%，報1284.77美元。

分析師和交易員指出，在黃金高漲之際，白銀和白金的氣勢增強，反映投資人轉向價格更負擔得起的替代品。

Tai Wong 表示：「中國國家主席習近平承諾2035年前要減排7至10%，這也帶動用於太陽板的白銀需求。」

此外，美國國際礦業巨頭Freeport-McMoRan宣布，印尼 Grasberg銅礦遭遇不可抗力因素，可能無法履行供應合約，也進一步支撐了金屬市場的信心。

