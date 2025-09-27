台灣下大單！千億元掃貨美國農產品 美媒、當地人都樂了反應曝光

台灣承諾4年內將採購逾100億美元的美國農產品。示意圖。（彭博社資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕台灣承諾未來4年自美國採購超過100億美元（約新台幣3047億元）的黃豆、玉米、小麥與牛肉，規模比過去增加25%，美媒表示，台灣這起協議將緩解美相關業者對貿易戰引發市場波動的擔憂，為美國南達科他州（South Dakota）小麥種植者迎來提振。

日前台灣農業部長陳駿季在華盛頓的簽約儀式上表示，台灣去（2024）年自美國進口超過37億美元（約新台幣1127億元）的農產品，其中包括19億美元（約新台幣579億元）的大豆、玉米、小麥和牛肉。今年，台灣的農業貿易使團承諾將購買超過100億美元的美國農產品，較往年增加25%。

此次協議中，台灣麵粉同業工會承諾，在2026至2029年間購買360萬公噸美國小麥，總值估計高達13億美元（約新台幣396億元）。

《The DAKOTA SCOUT》報導，由台灣政府和商界官員組成的代表團，訪問了南達科他州，已簽署了另1項承諾購買南達科他州農作物的協議。

南達科他州州長Larry Rhoden在聲明中表示：「這對我們州和國家來說都是一個巨大的勝利。」他和該州其他經濟和農業推動者表示，這些協議加強了台灣與美國農民的長期夥伴關係。

南達科他州貿易主席Jesse Fonkert表示，台灣承諾購買美國農產品，這將增強南達科他州生產商的機會；南達科他州小麥委員會主席Bryan Jorgensen則表示：「看到台灣有意購買我們的小麥，他們（農民）的努力得到了認可，我們感到很欣慰。」

另外台灣農訪團也在美國印地安納州政府大樓眾院議會廳，與印州黃豆聯盟及玉米行銷協會簽署採購意向書。據報導，農業部次長杜文珍強調，今年訪團規模最大、採購金額增加，反映台灣對美農產品需求持續提升。

對此印州州長布勞恩（Mike Braun）大讚，雙方簽約是「雙贏」，也深化堅定情誼並加強雙邊貿易。

