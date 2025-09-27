行動電源便宜大容量恐是陷阱！官方教你避雷

標檢局指出，選購行動電源時，務必檢查廠商名稱、地址、型號等各項標示是否清楚。圖為標檢局大樓，（資料照）

標檢局提醒以下行動電源型號需召回。

〔記者林菁樺／台北報導〕行動電源發生數起因品質瑕疵或自燃所引發的意外事件，標檢局也提醒消費者，在選購此類商品時，不僅要注意價格與容量，更應重視商品標示及安全使用方式，以保障自身權益與使用安全。

標檢局指出，選購行動電源時，務必檢查廠商名稱、地址、型號等各項標示是否清楚，且在2014年5月1日後列屬應施檢驗商品，輸入或出廠要貼有「商品檢驗標識」。

標檢局也提醒，若行動電源出現故障，應送交廠商指定維修站處理，切勿自行拆解或更換零件，以免引發危險。行動電源的儲存電量會隨時間衰減，建議消費者選擇製造日期較新的商品，以確保效能。購買時也應注意本體標示的「額定電容量」，因其才是產品實際輸出的容量；若外包裝或說明書所載數據與本體不符，便有標示不實的疑慮，特別是體積小、價格低廉卻宣稱擁有超大容量的產品，更應提高警覺，避免購買。

標檢局表示，行動電源的存放環境需注意，應置於乾燥場所，避免潮濕或陽光直射，以免影響內部電路。此外，切勿將行動電源與易燃物或金屬物品放置在一起，以降低意外發生的風險。

