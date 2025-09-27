行動電源爆炸頻傳引官方注意 將出手加強抽檢

標檢局公告業者自主召回的行動電源廠牌、型號。（取自官網）

〔記者林菁樺／台北報導〕多功能五合一行動電源近年在不少KOL、網紅開團下爆紅!但一顆價格不算便宜，又持續有燃燒事故發生，引起網友熱議。經濟部標檢局目前已公告Anker、亞果等5款行動電源自願召回，另外小米、墨子科技有2款則是業者已自主辦理預防性召回。標檢局表示，針對行動電源燃燒事件，近期會再到市面加強抽檢，對照業者出廠登錄文件，看技術或相關零件設備是否調整而未通報。

標準局表示，Anker、亞果、聯想、天瑞、天宇等五家業者的行動電源，依消費者保護法第10條規定，為提醒消費者注意，業者已主動通知標檢局，辦理自願召回，因此標檢局也將提供召回的業者、品牌、召回型號等都刊登在商品安全資訊網公告給外界掌握。

請繼續往下閱讀...

另外小米、墨子科技等2業者的行動電源先前是業者有自主辦理「預防性召回」。但要注意並非是該品牌就召回，型號、出廠年份都要符合。

其中，墨子科技的萬能充Pro行動電源在兩年前有爆炸、自主召回後，燃燒意外仍時有所聞，最新一起事件的當事人也說明燃燒的行動電源是「不會爆炸的序號產品」，讓安全性再次浮出檯面。根據業者回應，強調2年前意外後，已將行動電源重新送驗，也有通過台灣行動電源認證法規。

不過，標檢局官員解釋，行動電源在台灣屬於「應施檢驗」產品，也就是要在國內市場陳列或銷售，都要完成檢驗程序。官員指出，行動電源「新品」被檢驗時，通常都符合法規，不會有問題，但也直言，已有留意到近期行動電源安全性問題，國際法規是否跟上一代又一代新品，相關單位將會進一步討論。

官員也補充，行動電源隨個人使用習慣、年限等都會產生不同影響，譬如撞一下內部就可能產生短路，進而有引發燃燒風險。近期的事件已引起官方注意，將會到市面上加強抽檢，雖抽檢新品通常不太會違規，但抽檢時仍可比對當初的登錄文件，可再次比對產品內容、技術是否有調整，不符就會請業者說明。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法