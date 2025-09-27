美股收盤》PCE數據合乎預期美股收紅 台積電ADR下跌1.19％

由於投資人衡量美國總統川普的關稅新措施，以及新出爐重要通膨指標符合預期，美股週五收紅，但三大指數本週收黑。（彭博社）

〔即時新聞／綜合報導〕由於投資人衡量美國總統川普的關稅新措施，以及新出爐重要通膨指標符合預期，美股週五（26日）收紅，但三大指數本週收黑，跌幅均不到1%。至於台積電ADR下跌1.19%。

投資人因關稅引發的通膨與地緣政治不安尋求避險，美國8月個人消費支出 （PCE） 物價指數仍符合預期，顯示在通膨高企、就業放緩下，消費仍支撐經濟。

美國總統川普於週四宣布，自10月1日起，美國將對部分進口商品加徵關稅，其中重型卡車25%、廚櫃與衛浴家具50%。至於原廠藥則最高達100%，不過白宮聲明稱，最新藥品關稅不適用於已達成協議的國家，包含歐盟、日本等貿易夥伴仍享15%關稅上限。

道瓊工業指數終場上漲299.97點，或0.65%，收在46247.29點。

標準普爾500指數上漲38.98點，或0.59%，收在6643.70點。

以科技股為主的那斯達克指數上漲99.37點，或0.44%，收在22484.07點。

費城半導體指數上漲20.382點，或0.32%，收在6305.055點。

