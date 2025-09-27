世界先進新加坡12吋廠進展順利 ， 量產可能超前。（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕時序將進入第四季，晶圓代工廠世界先進（5347）表示，旗下新加坡與恩智浦合資VSMC的12吋廠興建進展順利，依規劃將於第四季如期移入機台設備，2026年下半年產出樣品給客戶進行驗證，2027年第一季量產，目前時程不變，但可能超前；這是世界先進首座12吋廠，在海外建廠卻展現興建超高效率，也代表公司營運將邁向新里程碑。

世界先進12吋廠在大股東台積電（2330）力挺之下，去年下半年動土興建，不受今年上半年川普關稅政策干擾，不僅沒有如外傳的緩慢下來，還加速進行，比預期時程超前，等於費時15個月，若以去年12月舉行正式動土典禮來看，更只達近10個月；依世界先進先前公告採購設備及廠務業者，除了國際廠商之外，台灣供應鏈括漢唐（2404）、帆宣（6196）、、亞翔（6139）、漢科（3402）、矽科宏晟（6725）、銳澤（7703）、盟立（2464）、崇越（5434）等。

請繼續往下閱讀...

世界先進今年資本支出達6、7百億元新高，大部分用在新加坡12吋廠VSMC投資建廠，但折舊費用預估到2027年VSMC真正有產出時，才開始會有明顯折舊費用產生。部分生產設備來自採購台積電二手設備，台積電今年中以7100萬至7300萬美元的價格出售一批設備給VSMC，供建置130奈米至40奈米製程的產能，主要用於生產混合訊號、電源管理和類比產品。

世界先進去年年中宣布與恩智浦半導體（NXP）在新加坡合資VSMC公司，興建雙方首座12吋晶圓廠，總投資金額約為78億美元，新廠將由持股達六成的世界先進負責營運，生產相關技術授權及技術轉移將來自台積電，預期2026年下半年產出樣品給客戶，2027年第一季量產，目前時程不變，但可能超前。世界先進董事長方略先前透露，面對地緣政治，很多客戶對新加坡12吋廠很有興趣，需求看起來相當正面，預計2029年達到月產能5.5萬片。

台積電甫公布美國亞歷桑那子公司（TSMC Arizona）董事及執行長人事案，將由現任王英郎換由莊瑞萍接棒，今年10月1日起正式生效，王英郎階段性任務已完成，同日回任及繼續擔任台積電營運副總經理的主管職。無獨有偶，世界先進日前也對內公告，VSMC總經理劉國洲申請留職停薪獲准，由新加坡子公司總經理高仁瑞兼任，世界先進強調，這對VSMC不會造成影響。

