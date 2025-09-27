AI終將導入製造、國安運作！黃仁勳：「主權AI」比原子彈重要

首次上稿 09-26 23:37

更新時間 09-27 06:05

黃仁勳受訪強調「主權AI」的重要性。（美聯社檔案照）

〔編譯魏國金／台北報導〕科技媒體《wccftech》26日報導，輝達執行長黃仁勳受訪強調，擁有獨立人工智慧（AI）基礎建設，對主權國家至關重要，他稱，比起發展原子彈，「主權AI」（sovereign AI）更為關鍵，他說，「沒有人需要原子彈，但人人需要AI」。

報導指出，2025年一些國家大舉投資發展AI資料中心，尤其以沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國等中東國家，以及歐洲國家最為積極。

黃仁勳稱此為「主權AI」。他日前接受BG2專訪時說，打造AI基礎建設對各國將是必要之舉，如果考慮到該技術的長期潛力，其重要性如此關鍵，甚至超越打造原子彈。

他說，「沒有人需要原子彈，但人人需要AI。眾所周知，AI是現代軟體，而這是我的起點。從通用運算到加速運算，從人類編寫的程式碼到AI編碼，該基礎不能遺忘。我們重新發明運算，而人人需要運算。所有國家都了解他們必須進入AI世界」。

報導說，目前各國爭相採用AI技術科技組合（tech stack）。國家支持的實體，比如沙烏地阿拉伯的HUMAIN AI公司，正投入數百億美元開發獨立的算力，以部署並運作高階AI模型。

黃仁勳宣稱，每個國家必須有某種「主權AI」部署，因其與水、電及類似的基礎建設一樣不可或缺。

報導指出，這就是對於當前美國政府而言，黃仁勳變得重要，甚至在總統川普出訪全球時隨行的可能原因。

黃仁勳表示，各國最終都需要將AI導入製造、工業與國家安全的運作上，這也是為什麼擁有獨立運算平台，對全球各國而言是必須措施的原因。當然就政府層面的採用上，AI仍處於「原始階段」，但早期採用者往往在競賽中贏得勝利。

