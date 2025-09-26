美8月核心PCE符合預期 Fed料將維持降息步伐

聯準會料將維持降息步伐。（路透）

〔編譯魏國金／台北報導〕美國商務部26日公佈，8月核心個人消費支出物價指數（PCE）維持在2.9%，符合預期，並使聯準會（Fed）可能維持其降息步伐。道瓊開盤上漲逾350點，標普500與那斯達克則分跌漲0.6%、0.4%。

數據顯示，8月PCE月增0.3%、年增2.7%，略高於7月的2.6%增幅。排除食品與能源的核心PCE年增2.9%，與7月相同，月增0.2%。所有數據皆符合道瓊預期。

8月支出與所得略高於預期。個人所得月增0.4%，與此同時，個人消費支出月增0.6%，皆高出預期0.1個百分點。

儘管聯準會的通膨目標為2%，但該數據不太可能改變決策者的看法，上週他們預期，今年底前將再降息兩次，每次0.25個百分點（1碼）。

該報告進一步顯示，美國總統川普的關稅措施，對消費物價的傳導效應有限。雖然許多經濟學家預期，川普的擴張性關稅將推高物價，但企業透過關稅前的庫存累積與成本吸收等措施，抑制該衝擊。

Fwdbonds首席經濟學家魯普基（Chris Rupkey）表示，不僅8月，6月與7月的消費表現極佳，支出成長強勁；白宮4月與5月推出關稅措施，雖引發不確定性與恐慌，導致消費者對商店、購物中心退卻，但夏季則是報復性支出的時候。

