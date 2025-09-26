台股失守2萬6千點關卡 金管會:密切關注國際金融市場變化

台股失守2萬6千點。（資料照，記者田裕華攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕針對國內與國際股市變化，金管會今天表示，美股前一交易日（9/25） 多項數據展現，當前美國經濟仍具韌性，使降息預期略受打壓，影響美股表現，四大指數皆以下跌作收，跌幅介於0.5%至0.2%。金管會強調，台股基本面良好，將持續密切關注國際金融市場變化。

今日台股以25580.32點收盤，下跌443.53點，跌幅1.70%，成交量約4797.47億元，外資賣超211.14億元。至於亞洲主要股市狀況方面，根據國內投顧業者統計，包括韓國股市跌2.45%、台灣股市跌1.7%、香港股市跌1.35%、日本股市跌0.87%、中國上海跌0.65%、越南跌0.32%、菲律賓跌0.25%以及新加坡跌0.18％等；換言之，週五亞股整體走弱下跌。

就基本面來看，金管會表示，今年截至8月底本益比20.05倍、現金殖利率2.74%（加計股票股利達2.82%）；另國內上市櫃公司114年8月底累計營收30.95兆元，較去年同期增加12.23%，為歷年同期最高。

此外，整戶擔保維持率數字：截至9/25，信用交易之整戶擔保維持率為178.56 %。金管會指出，密切關注國際金融市場變化。

