花蓮光復鄉洪災 光陽機車啟動受災戶加碼補助購車方案

光陽（KYMCO）機車啟動「花蓮光復鄉洪災」受災戶重建家園補助購車方案。（光陽提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕花蓮光復鄉遭洪災重創，光陽（KYMCO）機車啟動「花蓮光復鄉洪災」受災戶重建家園補助購車方案，凡設籍於花蓮縣光復鄉的鄉民，以及在光復鄉工作之外地鄉民（需提供工作證或工作證明），9月25日起至10月31日止在花蓮購車完成領牌，除原有促銷專案之外，將加碼購車補助金每台5000元。

光陽表示，花蓮縣光復鄉於9月23日遭逢嚴重水災，居民生活與交通受到嚴重影響，KYMCO 光陽秉持企業社會責任，期望透過實際行動減輕鄉親災後交通重建負擔，並與地方共同攜手面對挑戰。

為減輕風災對居民的影響，光陽宣布即日起啟動「花蓮光復鄉關懷重建購車補助專案」針對符合資格的購車民眾，購買光陽全系列車款、lonex全系列車款（紅、黃牌及代步車除外），每台車加碼補助5000 元，每位顧客限補助1台，盼望透過此專案協助當地居民渡過難關。

