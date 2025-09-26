台塑三寶賣南亞科持股7.5萬張 共套現逾53億元

台塑三寶賣南亞科7.5萬張，共套現逾53億元。（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕台塑集團旗下DRAM廠南亞科（2408）近期股價漲幅大，卻成為大股東提款機，台塑（1301）、台塑化（6505）、 台化（1326） 今公告申報轉讓南亞科持股各2.5萬張，採一般交易方式；若以南亞科今收盤價71元計算，每家套現17.75億元，合計套現逾53億元，逾對3家大股東同時轉讓持股，沒有回應，但法人推測大股東本業不佳，上季分別出現虧損，趁南亞科漲到高價出脫，可能為了挹注本業、美化帳面。

DRAM漲價，帶動南亞科價量齊揚，8月轉虧為盈，股價也高漲，本月以來，漲幅超過五成，法人預估第三季有望提早單季轉獲利。

南亞科近期股票波動大，應主管機關要求，日前公告8月單月營收達67.63億元、年增141.32%，稅前淨利9.85億元、年增201.23%，歸屬母公司業主淨利8.11億元、年增210.19%，每股盈餘0.26元。

南亞科已連續11季營運虧損，先前法說會原預估，第3季毛利率轉正，還要持續努力，第4季才可望轉虧為盈，但DDR4價格上漲，南亞科提早單月獲利，優於公司預期。

