中鋼虧損惡化 前8月稅前虧損近37億、年減186％

中鋼虧損持續擴大。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕中鋼（2002）26 日公告 8月自結損益，虧損擴大，由上月8.4億元擴大到12.91億元，前8個月稅前虧損來到近37億元，對比去年同期還是賺43億元，年減幅度高達186%。

中鋼指出，8月鋼鐵業銷售數量增加雖帶動營收增加，但中能風場發電度數減少，且另投資獲配股利減少，導致業外收入減少，因此8月合併稅前淨損較上月不利；中鋼8月單月稅前虧損較上月衰退54%，累計今年前8月稅前虧損來到36.99億元。



不過，中鋼表示，全球經營環境風險與機會並存，美國關稅政策不確定性趨緩，終端觀望氣氛改善。鋼市方面，因煤鐵原物料行情走揚，中國官方近期公布「鋼鐵行業穩增長工作方案（2025-2026年）」，落實產能產量精準調控，嚴禁新增產能，有利重建鋼鐵市場秩序。

中鋼重申，時序進入第四季傳統旺季，終端庫存去化已近尾聲 ，供需邁向再平衡，整體鋼市呈現穩中求進格局。

