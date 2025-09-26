川普稱對美投資數千億美元須預付 日韓態度保留

美國總統川普堅稱，韓國將「預付」先前承諾的龐大投資金額，但首爾當局指出，如果韓國在沒有保障措施的情況下滿足美方要求，國家將陷入金融危機。（路透）

〔中央社〕美國總統川普昨天堅稱，韓國將「預付」先前承諾的龐大投資金額，但首爾當局指出，如果韓國在沒有保障措施的情況下滿足美方要求，國家將陷入金融危機。

一位不具名的韓國政府官員告訴路透社，川普（Donald Trump）此番言論與韓國對於韓美貿易協議的理解有所出入。

這位韓國官員還說：「我們從未考慮過一次性支付的投資。」

韓國今年7月承諾要向美國投資3500億美元，但沒有接受美國想掌控這筆資金的要求。韓方官員表示，兩國要正式簽署貿易協議的談判陷入了僵局。

川普本月稍早與日本正式簽署一項貿易協議，降低日本汽車和其他產品的輸美關稅，以換取日本對美投資5500億美元，美方官員也敦促韓國仿效日本做法。

川普昨天在白宮橢圓形辦公室告訴記者，「我們有日本的5500億美元，韓國是3500億美元，這些都是預付」，當時他誇耀自己實施的大規模關稅措施為美國帶來巨額收入。

川普發表此番言論之際，政治疑慮日益困擾著他與韓國的貿易談判，且讓投資人擔心韓國最終可能會獲得不公平待遇，甚至是一無所獲。

日本和韓國都指出，他們會依據美方計畫進行投資，而不是預付總計9000億美元的資金。

日本與美國在本月達成5500億美元投資案的合作備忘錄，當中也沒有提及「預先支付」。

針對川普的「預付」說法，日本政府官員今天未發表評論。

首爾當局也曾說無力承擔大規模現金投資，韓國總統李在明上週向路透社表示，若沒有貨幣互換等保障措施，國家經濟可能陷入危機。

