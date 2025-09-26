最低工資上調雇主成本跟著漲 勞保保費1年多繳200億

勞動部最低工資審議委員會26日開會，由召集人洪申翰主持，拍板明年月薪提高至2萬9500元。（記者方賓照攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕最低工資將在明年第10度調升，月薪提高至2萬9500元，隨之而來的，就是每月繳交的勞保費也會跟著調漲。根據2025年勞保普通事故及就業保險合計費率12.5%，並採勞工20％、雇主70％、政府10%計算，明年1月起，領取最低工資勞工，每月保費負擔增加23元、雇主每月負擔多了80元。

依據目前最低工資2萬8590元計算，勞保每月保費達3574元，其中勞工負擔20%為月繳715元、雇主負擔7成為月繳2502元、政府負擔1成約357元。

請繼續往下閱讀...

若明年薪提高至2萬9500元，勞保加就保的保費每月漲至3687.5元，其中勞工負擔20%為月繳738元、雇主負擔7成為月繳2581元、政府負擔1成約369元，因此，雇主勞保每月多負擔約80元，勞工每月多23元，政府多付12元。

勞動部指出，明年調升後，月薪勞工約有173.95萬人受惠，其中本國勞工135.02萬人，預計每年勞保保費約增加171.85億元，整體成本依照勞方、資方及政府區分，勞工負擔增加約7.95億元、雇主增加159.05億元、政府增加4.85億元。

時薪勞工每小時最低工資由190元調至196元，約有72.98萬名本國勞工受惠，預計每年保費約增加47.32億元，其中勞工總負擔3.57億元、資方負擔40.92億元、政府負擔2.83億元。合計雇主勞保保費年繳增加近200億元。

