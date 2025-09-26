每天只花30元還吃貓糧 8旬阿公登富豪榜因1事爆氣捐出市值915億公司

知名戶外服裝品牌巴塔哥尼亞（Patagonia）創辦人喬依納德（Yvon Chouinard）。（美聯社）

〔財經頻道／綜合報導〕知名戶外服裝品牌巴塔哥尼亞（Patagonia）創辦人喬依納德（Yvon Chouinard）曾長年每天只花1美元（約台幣30.5元），還吃貓罐頭充飢。新書揭露，當他得知自己登上《富比士》富豪榜時，直言「這真的讓我很生氣」。這位現年86歲的阿公並不覺得富豪身分值得炫耀，反而認為這是貧富差距擴大而導致的政策失敗，要求將他從富豪榜除名。同時在2022年宣布將市值30億美元（約台幣915億）的公司所有權，轉讓給1個結構獨特的信託與1個非營利組織。

《財星》（Fortune）報導，對於許多商業領袖來說，登上億萬富豪俱樂部堪稱人生贏家，可以躋身股神巴菲特、微軟創辦人比爾蓋茲和亞馬遜創辦人貝佐斯的行列。

然而，這對知名戶外服裝品牌巴塔哥尼亞創辦人喬依納德來說，成為超級富豪是「他一生中最糟糕的日子之一」。

根據蓋爾斯（David Gelles）所著的新書《卑鄙的億萬富豪：喬伊納德如何創建巴塔哥尼亞、發家致富並捐出一切》（Dirtbag Billionaire: How Yvon Chouinard Built Patagonia， Made a Fortune，and Gave It All Away ）一書的摘錄，當他被列入 2017 年富比士億萬富豪榜單時，他說，「這真的、真的讓我很生氣。」他稱，「我銀行裡沒有10億美元（約台幣305億），你知道，我也不開Lexus。」

報導說，喬伊納德一生熱衷攀岩，多年來，他要嘛睡在車裡，要嘛睡在荒野的泥地上，每天僅靠1美元維持生活，甚至吃有凹陷的貓罐頭。這種艱苦的生活讓他成為億萬富豪的里程碑顯得格外非凡，尤其是作為攀岩界的先驅。

巴塔哥尼亞（Patagonia）創辦人喬依納德（Yvon Chouinard）轉讓公司所有權，並將公司所有利潤用於對抗氣候危機。（歐新社）

然而，這位現年86歲的阿公並不認為億萬富豪身分值得炫耀，相反的，他認為這是由於貧富差距日益擴大而導致的政策失敗，並要求將他從富豪榜上除名，但出售這家價值30億美元的公司或上市則是不可能的。

因為，出售公司將使喬伊納德從資產雄厚變成銀行存款數十億美元，這與他出售公司的初衷背道而馳。他也拒絕讓公司上市，稱「我一點也不尊重股市」。蓋爾斯在新書中提及，喬伊納德曾說，「一旦上市，你就失去了對公司的控制權，而你必須為股東實現利潤最大化，因此，若失去所有的控制權，就會變成了一家不負責任的公司。」

因此，2022 年，喬伊納德和他的家人決定將巴塔哥尼亞的所有權，轉讓給信託和非營利組織，以確保該公司每年 1 億美元（約台幣30.5億）的利潤用於應對氣候變遷和保護未開發的土地。

喬伊納德在宣布這一消息時告訴《紐時》，他強調「希望這能促成一種新的資本主義形式，避免最終只剩下少數富人和一大堆窮人，我們將向那些積極致力於拯救地球的人們提供最大額度的資金。」雖然此舉也是為了避免因將巴塔哥尼亞轉讓給喬伊納德的繼承人而繳納巨額稅款，但喬伊納德表示，這是擺脫富豪身份的理想解決方案。

報導提及，喬伊納德並非唯一一個認為財富不平等問題日益嚴峻而深感擔憂的人。皮尤研究中心的調查顯示，超過四分之一的美國成年人（無論政治立場為何）認為，某些人擁有10億美元甚至更多的個人財富是一件壞事。儘管約有55%的美國人對此漠不關心，但許多億萬富翁卻主動捐出了自己的巨額財富。

根據美國智庫「政策研究所」估計，最初的承諾者已捐贈了約2060億美元（約台幣6.3兆），但大部分資金都流向了私人基金會，只有不到4%的簽署者履行了協議。

