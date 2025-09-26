台股漲多拉回籌碼凌亂 短線修正壓力增

投信機構表示，台股由於漲多拉回籌碼凌亂，短線修正壓力增。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕受到美國總統川普宣佈對藥品等商品徵收新稅，今天（26日）亞洲股市普遍下跌，科技股表現不佳，加劇全球市場波動走勢。根據統計，加權指數今大跌443點，跌幅達1.7%，指數收在25580點，失守5日線和10日線；投信法人表示，前波高點2萬6300點以上，波段反彈約8993點，已經累積不小獲利了結賣壓，預期台股短線面臨「漲多拉回」修正壓力。

今日亞洲股市普遍下跌，包括韓國股市跌2.45%，香港股市跌1.35%、日本股市跌0.80%、台灣股市跌1.7%及中國上海跌0.65%，週五亞股整體走弱下跌。

請繼續往下閱讀...

此外，若把時間拉長看，根據投信機構統計，台股今年以來截至9月26日為止，累計漲幅為11.05%，相較其他亞洲股市，台股今年表現並不突出，只能算是「中段班」。

針對近日台股表現，台新2000高科技基金經理人沈建宏表示，聯準會主席鮑爾近日談話暗示美股太高需降息謹慎，導致美股連日走弱，以及美國財政部長貝森特再度提到台灣生產99%先進晶片，是全球經濟最大的失敗點，衝擊台股今日盤中最高大跌逾500點。就技術面來看，如果從4月盤中最低點17306.97點計算，前波高點26300點以上，波段反彈約8993點，已經累積不小獲利了結賣壓。

另外，籌碼面短期融資增幅加速，融資餘額已由7月底低檔2313億元跳升至目前2700億以上，顯示台股漲多後籌碼面持續轉趨凌亂，預期台股短線面臨漲多拉回修正壓力。

台新投信表示，這波台股下跌主要屬於漲多拉回，加上半導體相關關稅政策仍不明朗，使得投資人出現居高思危，紛紛落袋為安，並非總體經濟出現重大變化。

沈建宏進一步指出，雖然台股短線有回檔壓力，但考量AI產業趨勢越趨明確，受益族群增加，即使反彈逾8900點仍有許多個股在相對低檔；另一方面，預期第四季至明年第一季基本面仍佳，因此，台股若大幅拉回應擇優布局。

台新投信表示，類股操作上，看好AI供應鏈受惠股，如材料、高股息殖利率族群、光通訊供應鏈、關鍵零組件、半導體上游材料、低軌道衛星、無人機，自動或無人駕駛供應鏈等。

