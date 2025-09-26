能源署:明年底光電併網20GW不變 風電符合進度

能源署長李君禮表示，今明兩年光電併網目標為18GW、20GW。示意圖。（台電提供）

〔記者林菁樺／台北報導〕經濟部能源署今（26日）發布「113年度全國電力資源供需報告」，去年綠能比重約11.7%，但中長期規劃上，2030年仍以綠電佔比30%邁進；而短期光電、風電推展受阻，能源署長李君禮表示，今明兩年光電併網目標為18GW、20GW，「當然要很努力」，而離岸風電目前都符合進度。

根據最新電力供需報告，去年全國總發電量為2891億度，綠能339億度，佔比達11.7%，包括風電、光電、水力都有顯著成長，發電量較前一年增69.2億度，綠能發電量年增20%，對整體電力系統有顯著貢獻。

不過，光電、風電發展近期雜音不少，尤其光電進度相對落後。能源署表示，目前光電併網量約15GW、今年底目標為18GW，明年底為20GW。

李君禮說明，明年光電目標不變，當然要很努力，目前來看，地面型光電涉及環保環境生態問題較多爭議，已與縣市政府共推家戶屋頂設置太陽光電加速計畫，也會再次盤點公有屋頂設置狀況，加強屋頂型光電推動。至於離岸風電目前都「符合進度」，目前併網量為3.13GW，興建中風場包括海龍、沃旭、台電二期，預計到明年11月可以達到目標5.6GW。

能源署也說明，配合二次能源轉型政策，明年11月完成綠能占比20%，到2030年各類能源占比未變，綠能約30%、燃煤20%、燃氣50%。另外，報告也揭露中長期，各類綠能併網目標，2030年光電要31.2GW、離岸風電10.9GW、地熱1.2GW，加上生質能、水力等要達47GW，地熱最具爆發力、要比目前成長171倍。

李君禮說，台灣面積狹小，不可能單靠風電、光電兩個主力綠能去完成淨零碳排目標，下個有開發潛能是地熱資源，因此已設有地熱有專章，也配合地礦中心選定10個地熱潛能區調查，經濟部將開放國有地對外招標，也補助縣市進行公有地招標，也開放民間自發性申請等，以加快地熱開發。

未來綠能設置量目標。（取自能源署簡報）

