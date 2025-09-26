美元強勢反彈！新台幣連7黑 本週重貶3.25角

新台幣本週重貶3.25角。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕美國經濟數據持續強勁，市場預期聯準會（Fed）降息步調恐受影響，帶動美股跳空下跌、美元急漲。受此衝擊，台股今日重挫逾400點，指數失守26000點，新台幣兌美元匯率更摜破30.5元，重貶1.07角，收在30.545元，匯價連7黑、且創下3週新低，成交量放大至17.895億美元。

台股終場下跌443.53點，收在25580.32點，三大法人同步賣超，合計達351.28億元，其中外資賣超251.94億元。

請繼續往下閱讀...

在匯市方面，根據央行統計，截至下午4點，美元指數勁揚0.52%，主要亞幣全面走貶，韓元大跌0.69%、日圓下挫0.68%、台幣大貶0.35%、新加坡幣下跌0.33%，人民幣亦小跌0.13%。累計本週新台幣在美元強勢反彈下，重貶3.25角、跌幅1.06%，週線再度翻黑。

匯銀主管指出，上週Fed如預期重啟降息，但市場早已提前反應，隨後Fed主席鮑爾對降息態度轉趨謹慎，帶動美元反彈，昨日美國商務部上修第二季GDP至3.8%，初領失業救濟金人數亦低於預期，凸顯美國經濟韌性，進一步削弱市場對短期快速降息的期待，也使美元指數衝上98大關。

市場關注今晚將公布的美國個人消費支出（PCE）物價指數，若數據顯示通膨升溫，美元恐延續強勢，台幣及亞幣仍承壓；反之，美元漲勢可能暫歇，靜待後續更多數據表態。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法