最低工資調漲 平均每人每月多繳18元健保費

〔記者邱芷柔／台北報導〕最低工資再創新高，健保的投保金額級距也將連動修正，衛福部估算，全台約有790萬人受影響，平均每人每月將多繳18元，健保1年可望增加43億元財源。

勞動部今（26日）拍板，明年起月薪將從2萬8590元調升到2萬9500元，時薪則由190元漲到196元，連續第10年加薪，估計超過200萬名勞工受惠。

依「全民健康保險法」第19條規定，健保最低投保金額須與基本工資連動。衛福部社會保險司代理司長陳貞慧表示，自明年1月1日起，基本工資調升後，健保投保級距也會調整，原本第一級與第二級將合併，總級距數由59級減為58級。

進一步細分，不同投保身份類別受影響的情況也不同，一般受雇者平均每月增加12元，約338萬人受影響；職業工會成員平均增加28元，約271萬人受影響；農漁民平均增加15元，約174萬人受影響。

衛福部估算，此次調整將讓健保一年多出43億元財源，其中民眾保費增加17億元、雇主多繳11億元，政府則需負擔15億元。陳貞慧說，投保金額級距仍需依法預告並報行政院核定，才會在明年正式上路。

