台新新光捐款1千萬 協助花蓮災區重建

台新新光金控偕同旗下子公司台新銀行、新光人壽、台新證券共同捐助1000萬元，援助花蓮災區。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕強颱「樺加沙」重創花蓮，造成光復鄉嚴重災情。為協助災區民眾重建家園，台新新光金控今（26）日宣布，台新新光金控偕同旗下子公司台新銀行、新光人壽、台新證券共同捐助新臺幣1000萬元，協助災區緊急援助、醫療，以及收容安置和重建復原等項目。

台新新光金控總經理林維俊表示，「樺加沙」外圍環流挾帶豪大雨，造成花蓮縣光復鄉多處道路、民宅遭泥流淹沒，造成民眾傷亡。為協助花蓮災區民眾早日重建家園，恢復正常生活，台新新光金控偕同子公司台新銀行、新光人壽、台新證券共同捐款1000萬元，盼能拋磚引玉邀請各界共同伸出援手，幫助災區儘速重建。

請繼續往下閱讀...

台新銀行為協助災區民眾重建家園，積極配合主管機關及地方政府所提供之災害專案貸款，協助受災戶貸款展延或寬緩還款，可申請本息展延、暫停繳款，以減輕短期財務壓力。另外，受災房貸戶可貸款額度最高新臺幣50萬元、貸款期限最長7年、寬限期最長為6年，且免收手續費，亦無清償期間限制，以實際行動減緩災民經濟負擔。

此外，新光人壽已於第一時間迅速啟動「新光防颱五保」保戶關懷服務，提供快速理賠服務，包含保費緩繳及保戶傷亡慰問金等措施，並針對受災保戶提供身故慰問金10萬元、加護病房慰問金5萬元、一般住院慰問金1萬元，幫助災民解決燃眉之急。此外，新光人壽位於花蓮地區在地同仁也組成志工隊投入救災，調查當地現況採購必要物資，針對弱勢家庭給予協助，共同支持災民重建家園。

其中，林維俊特別感謝國軍弟兄及搜救人員，第一時間前進花蓮災區投入救援工作，深切盼望受災民眾及家庭能夠平安、傷者早日康復。也祈禱傷者與受損家庭能早日康復，同時呼籲社會各界共同對災區民眾伸出援手，給予災民更多的支持與關懷。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法