一銀主辦越南最大糖廠2億美元聯貸 超額認購逾1.5倍

第一銀行主辦越南最大糖廠「成成功邊和」2億美元聯貸，一銀總經理周朝崇（中）及成成功邊和董事長鄧黃憶媚（左7）合影。（一銀提供）

〔記者陳梅英／台北報導〕響應新南向政策並支持當地越資企業，第一銀行胡志明市分行再為越南最大糖廠「成成功邊和」完成2億美元聯貸案，超額認購逾1.5倍，9月26日於越南胡志明市舉辦簽約儀式，由一銀總經理周朝崇及成成功邊和董事長鄧黃憶媚共同主持。

一銀表示，此次除既有短期額度重組外，另新增中期額度以充實其中期營運資金並支應投資計畫所需資金，短期聯貸額度總計1.74億美元，超額認購達1.74倍；中期聯貸額度總計0.55億美元，超額認購達1.11倍，整體超額認購逾1.5倍。

請繼續往下閱讀...

參貸銀行另有臺灣土地銀行、臺灣中小企業銀行、中國輸出入銀行、彰化銀行、華南銀行、新光銀行、聯邦銀行、合作金庫銀行、板信商銀、臺灣銀行、兆豐銀行、三信商銀、凱基銀行、台中銀行、上海商銀等15家臺資銀行共同攜手合作。

「成成功邊和」成立於1995年，前身為「（法商）Bourbon西寧甘蔗有限責任公司」，2008年上市，2010年由「成成功投資公司」入主成為大股東，隨後在2013年更名為「西寧成成功甘蔗（股）公司」，2017年與歷史悠久的「邊和製糖股份有限公司」合併，並更名為現在的「成成功邊和」，躍升為越南第一大製糖業者。

近年「成成功邊和」致力以永續發展為經營策略，並將綠色產業作為其發展基礎及競爭優勢，並以2035年達到淨零排放為目標，於2024年財星東南亞500強企業中排名263名，越南地區排名37名，該行業別排名24名，居於越南製糖產業領導地位。

一銀胡志明市分行成立於2003年，在地深耕超過22年，在全球政經局勢變動下，越南經濟及股市在東南亞各國中表現仍佳，2025年上半年GDP較去年同期成長約7.5％，為近14年最高。展望未來，一銀將持續深耕當地市場，成爲企業最佳合作夥伴，打造客戶心中的第一金融品牌。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法