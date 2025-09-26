明年最低工資調幅3.18％ 全教總：政府應帶頭為公教人員加薪

明年基本工資確定調漲，全教總理事長侯俊良（右）認為政府應幫公教人員加薪。（資料照）

〔記者楊綿傑／台北報導〕勞動部最低工資審議會今拍板明年最低工資調幅3.18%，全教總指出，這已突顯政府虧待公教員工，呼籲政府應帶頭為公教人員加薪，並將調薪機制法制化及納入員工代表。

最低工資審議會今天上午登場，最終決定明年最低工資調幅3.18%，自2016年以來，確定迎來最低工資連10漲。但全教總認為，相較於私部門勞動者，政府對自家公教員工的調薪態度，顯然完全不及格。

全教總指出，明年度公教人員待遇調整，雖一度傳出「不加薪」與「加薪3%」兩種討論方向，但最終的決定卻是「0趴」，政府對公教不調薪提出多項解釋，包括經濟成長放緩、財劃法未修、稅收壓力，以及已連續2年調薪云云。然而，根據主計總處數據，過去13年，我國經濟成長率達43.04%、重要民生物價上漲26.63%、最低工資增幅達51.56%，期間軍公教薪資卻僅調升14%，遠低於經濟成長幅度與物價漲幅。

全教總批評，政府每每要企業給員工加薪，對待自家公教人員卻宛如慣老闆，與此同時，正面臨經營挑戰的台塑集團，儘管上半年仍處於虧損狀態，卻決議為員工調薪2%。企業回應通膨壓力的務實作法，對比政府聲稱要「帶動企業加薪」卻未能以身作則，無疑是極大諷刺。

全教總理事長侯俊良更提到，現行調薪機制中，所謂「軍公教員工待遇審議委員會」不僅沒有法源基礎，更排除基層代表，最終仍由行政院長一人拍板，毫無實質功能。政府應帶頭為公教人員加薪，調薪機制法制化並應納入員工代表，呼籲朝野與政府重視公教人員基本權益，善盡雇主責任，帶頭為公教調薪。

