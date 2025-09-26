Costco宣布要開35家新分店！首波地點揭曉、創近年最狂紀錄

美國零售巨頭好市多（Costco）持續擴張。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕美國零售巨頭好市多（Costco）持續擴張，計劃在2026會計年度於全球開設35家分店，高於前一年度的27家，也高於過去幾年的平均值，執行長瓦克里斯（Ron Vachris）坦言，2026會計年度可說是相對忙碌的一年，而更快的展店步伐，有助於緩解熱門分店的擁擠問題。

Costco週四（25日）公布2025年會計年度第四季（截至2025年8月31日）財報，瓦克里斯在財報電話會議上透露了下一個會計年度的展望。Costco的會計年度橫跨兩個不同的日曆年度，從每年日曆年度的9月至隔年日曆年度的8月，如2026會計年度是從2025年9月開始，到2026年8月結束。

瓦克里斯透露，Costco計畫在2026會計年度開設35家新店，相較去年27家大幅增加，過去數年的展店數量通常介於25至30家之間，因此可說是相對忙碌的一年。

近年來，Costco賣場的客流量明顯增加，公司也密切關注這一現象。瓦克里斯在財報電話會議中表示：「我們遇到了很好的機會，能選擇那些既能拓展新市場、又能提升既有區域倉儲賣場容量的地點。」

Costco這波展店的前4個新據點也被公布，包括：美國密西根州弗魯特波特（Fruitport, MI）、賓州梅卡尼克斯堡（Mechanicsburg, PA）、南卡羅萊納州印第安蘭（Indian Land, SC），以及加拿大安大略省密西沙加（Brentwood, CA）的一家商業中心，這4家新分店皆預計在2025年10月開幕。Costco並不會提前公布未來新分店的細節，通常會在預定開幕前90天，才會對外公告。

Costco管理層先前曾解釋，公司策略性地將新開的倉儲賣場，設於業績良好的既有門市附近，藉此進行分流，紓解熱門分店的壓力。

Costco財務長米勒奇普（Gary Millerchip）表示：「在美國，我們開設新倉儲賣場，並持續填補市場空缺時，銷售成長速度相當驚人。不僅新開門市業績快速攀升，受到分流影響的既有倉庫也能恢復銷售，因為新增據點紓解了客流壓力，讓會員有更多空間能更頻繁地購物。」

在預計開幕的35家新店中，有5家將是現有門市的搬遷案，米勒奇普指出：「目前美國以及一些較成熟市場的倉儲賣場，平均屋齡已達約20年，搬遷提供了一個更新環境、維持頂尖服務水準的機會。」至於舊倉儲賣場在搬遷後的去向，瓦克里斯表示，這些場地非常適合轉型為Costco商業中心（Business Center），服務大宗採購客戶。

Costco的商業中心有別於一般倉儲賣場（Warehouse）店型，其服務對象主要是中小企業、辦公室、餐飲業者、零售商等「大宗採購客戶」，不過一般會員也可以自由進入商業中心購買。

