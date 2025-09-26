台灣官網也找不到了！Costco疑似全面停止銷售這款商品

Costco經常不定期更換商品，外媒指出，Costco 已悄悄停止在美國和英國的網路商店和實體店面銷售 Xbox 主機。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕外媒披露，Costco 已悄悄停止在美國和英國的網路商店和實體店面銷售 Xbox 主機。至於台灣部分，若在台灣 Costco 的線上商城進行搜尋，任何關聯商品也找不到了。

科技媒體《Wccftech》報導，近年來，Xbox Series X/S 主機的銷售量一直不盡人意。這並不是因為它們沒有什麼亮點，而是因為銷售量根本就不高。現在，GamesIndustry.Biz和Destin Legarie的最新報告顯示，由於全球知名大賣場Costco 已停止銷售 Xbox Series X/S 系列主機，銷售恐進一步下滑。

報導說，在玩家們紛紛反映在 Costco 找不到 Xbox Series 主機後，GamesIndustry.Biz進行一番調查，發現自 2025 年 8 月 6 日起，Xbox 主機已在 Costco 網站下架。《Wccftech》記者前往 Costco 門市，並致電該門市的英國客服部門，客服代表證實：「我們實際上已經沒有 Xbox 了」。

目前 Costco 尚未發布進一步的確認或聲明，但近幾個月來一直以獨立記者身份進行報導的前 IGN 主持人兼作家 Destin Legarie ，也向美國 Costco詢問，並得到了相同的答覆，即 Costco「將不再銷售 Xbox 主機」。

而且，在加拿大 Costco 網站上搜尋 Xbox Series X/S 主機時，也會一無所獲。至於台灣部分，本報試著在台灣 Costco 的線上商城進行搜尋，任何關聯商品同樣也找不到。

