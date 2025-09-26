巴菲特出清持股 謝金河：比亞迪可能要面對辛苦的調整

「股神」巴菲特出清比亞迪持股。（美聯社）

〔即時新聞／綜合報導〕「股神」巴菲特掌控的波克夏海瑟威，已完全退出在比亞迪的投資，而巴菲特持有比亞迪股票的這些年，比亞迪股價暴漲約3890%。對此，財信傳媒董事長謝金河表示，今年中國股市聚焦在AI，馬雲班師回朝，阿里巴巴士氣大振。中國晶片自主，寒武紀搖身變中國輝達，中芯、華虹也隨之大幅上漲。中國資本巿場主題改變，會牽動市場產生下一個新變化，比亞廸可能開始要面對辛苦的調整。

謝金河在臉書PO文表示，巴菲特在2008年9月聽了夥伴孟格的建議，以2.3億美元買進2.25億股的比亞迪，換算約每股8港元，約佔10%股份。比亞迪也因為巴菲特加持，從原先和鴻海相近的電子代工的比亞迪電子轉向汽車，一直到中國政策加持的新能源車巨霸。

謝金河指出，巴菲特是在2022年8月開始賣出比亞迪股票，在此之前，巴菲特先加碼買進日本五大商社的股票各5%，巴菲特重申一股不賣。此後巴菲特不斷減碼比亞迪，卻一直加碼日本五大商社，有的已經超過10%，巴菲特從投資比亞迪到股價漲到最高點，投資報酬率約3890%，香港的媒體幫巴菲特算出17年的持股獲利的80.7億港元，大約10億多美元，這也是豐厚的回報，也可以看出中國的電動汽車產業也來到高峰。

謝金河續指，今年上海股市創下10年新高，過去一直領航的新能源汽車，從比亞迪、理想、蔚來、小鵬，除了小米外，股價幾乎都沒有表現。這也看出中國國家政策加持的軌跡，在國家補貼電動車之前是房地產的時代，恆大、碧桂園是代表。政府的手鬆開，許家印就倒了。這次長城汽車的董事長魏建軍公開說比亞迪是下一個恆大，看起來考驗才要開始。

謝金河直言，今年中國股市聚焦在AI，馬雲班師回朝，阿里巴巴士氣大振。中國晶片自主，寒武紀搖身變中國輝達，中芯、華虹也隨之大幅上漲。中國資本巿場主題改變，會牽動市場產生下一個新變化，比亞廸可能開始要面對辛苦的調整。

