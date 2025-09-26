蘋果剉咧等！中國勞工觀察：富士康鄭州廠剝削勞工

非營利組織中國勞工觀察25日公布報告，直指富士康公司鄭州工廠的工作條件惡劣。圖為富士康鄭州廠。（彭博資料照）

〔即時新聞／綜合報導〕非營利組織「中國勞工觀察」（China Labor Watch）25日公布報告稱，全球最大電子代工製造商富士康公司鄭州工廠的工作條件惡劣，不僅逾半工人是派遣工，為中國法定上限的5倍；大多數工人更每週工作將近75小時，遠超過中國法定最高工時及蘋果公司規定的每週60小時上限。

《彭博》報導，中國勞工觀察25日發布的報告中指出，作為蘋果的生產合作夥伴，富士康集團鄭州廠的員工還面臨剋扣工資、過度加班，及強迫仍具學生身分的派遣工上夜班等問題。

報告重點關注蘋果及其供應商在3月至9月期間，全力趕工製造最新iPhone手機的生產過程。調查突顯一系列勞工權利問題，直指富士康僱用大批臨時工，違反了中國法律。報告還將問題歸咎於「訂單不穩定」，稱這導致工人長期處於壓力和恐嚇之下。

蘋果公司在回應中國勞工觀察報告的聲明中稱，蘋果「堅定地致力於遵守最高的勞工、人權、環境和道德行為標準」。蘋果公司說：「我們定期進行第三方審核，只要供應鏈中的任何環節出現問題，我們都會迅速採取行動，確保我們的高標準得到維護。就這一案，蘋果團隊已趕赴現場並立即展開調查。」

報告指出，鄭州廠在3月至9月期間僱用了15萬至20萬名工人，其中派遣工佔總員工人數的50%以上，是中國法定上限的5倍；報告並稱，富士康刻意將薪資分為兩期支付，第二部分薪資保留到下月月底發放，導致部分臨時工如果在每月25日前辭職，將無法獲得剩餘的45至50天工資。

報告說，過度加班同時是鄭州廠普遍存在的問題，「大多數工人每週工作60至75小時，遠高於中國法定最高工作時間，以及蘋果公司設定的每週60小時上限」。 中國勞工觀察記錄了蘋果員工在鄭州工廠的工作情況，並強調「這家美國公司的代表了解工廠的工作條件」。

報告並表示，派遣工和學生工通常無法享有社會保險、帶薪病假或產假。工人還有健康與安全風險，他們接觸甲苯、二甲苯等危險化學品，卻缺乏足夠的防護設備或強制性的出口健康檢查；此外報告稱，辱罵、恐嚇及性騷擾現象普遍存在，勇敢投訴的員工將遭到監視、威脅，甚至公開其個人資訊。

富士康並未立即對此發表回應。

中國勞工觀察稱，與2019年發布的調查相比，許多問題依然存在甚至惡化。中國勞工觀察執行董事李強表示，蘋果在鄭州的主要供應商持續實施嚴重依賴派遣工和學生派遣工的勞動制度，這不僅違反了中國勞動法，也符合國際與「強迫勞動」相關的指標，並缺乏真正的執法和問責，「蘋果的全球供應鏈仍建立在對工人的系統性剝削之上」。

