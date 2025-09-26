最低工資怎麼漲？資方提「大地主」比喻：中小企業利潤沒那麼多！

最低工資審議委員會委員、工總常務理事何語會前以擁有1000甲土地的「大地主」，來比喻半導體等產業（記者方賓照攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕最低工資審議會議今日上午登場，會前勞方在議場外集結表達立場，資方代表也有備而來。工總常務理事何語攤出數據，過去18年台灣24產業中，22個產業出口負成長，成為「傾斜式」、「不對稱」發展，2個成長產業有如村子的「大地主」；工業協進會理事余玉枝更強調，許多工業區都已經停工了，「還要加什麼薪？」，資方理解今年物價漲太多，依法最低工資「還是要調」，但提醒明年關稅要加20%，也要體諒「我們利潤沒有那麼多了」。

最低工資審議會議今日上午召開，先前勞方代表已放話，以今年經濟成長率預估4.45%、CPI 約為1.76%，預估合理調幅應接近4%，要求資方若要因關稅衝擊而壓低調幅，「拿出數據說服我」。

最低工資審議委員會委員、工總常務理事何語今日指出，最低工資的調整，目前已經有法律依據，根據最低工資法，CPI的物價指數是應參採指標，另有10個得參考指標，過去常用的是GDP經濟成長率，但分析過去18年來，台灣24個產業中．只有2個產業，18年來出口成長了400%、等於4倍以上，相反的，其他22個產業卻是負成長。在97年的24個產業的出口達1200多億，但是去年只有1000多億。

何語強調，台灣的產業是傾斜式發展、不對稱發展，今天要討論提高基本工資，但半導體、資通訊產業、電子零組件、電腦產業這些成長產業，並不會以基本工資聘請員工；相反的，都是中小企業、個體戶，或者很傳統的產業，這些負成長的產業，才較會用到用基本工資聘請勞工。因此，他認為，審議會議應該考量，要參考的得參採指標GDP中，是要參考半導體，還有資通訊產業、電腦電子產業包括在內的GDP？還是要另外計算22個產業的出口產業的GDP成長率？政府未來應該把這兩個產業分開計算，將22個產業的出口產值另外計算，才可能是比較公平合理的的計算方法。

他更「大地主」來比喻半導體產業，指出一個村子有一個大地主，擁有1000甲土地、收入也有1000萬，但這個村子有100戶，並不是每戶的收入都有千萬，這就是台灣產業的「不對稱收入」、「不對稱發展」。

工業協進會理事余玉枝更強調，根據他的觀察，許多工業區都已經停工了，「還要加什麼薪？」，資方委員都理解依據最低工資法，今年物價漲太多，讓購買力減弱，因此最低工資「還是要調」，但產業明年要面對關稅調漲，如果關稅要加20%，也必須要體諒我們「利潤沒有那麼多了」。

最低工資審議會議今日上午召開，由勞動部長洪申翰主持（記者方賓照攝）

勞動部長洪申翰會前致詞時指出，最低工資的審議會議是勞資政學很重要的對話平台，期待今天可依照法定的審議指標數據，進行理性的對話和溝通，從各種不同出發點的看法努力收斂，尋求意見的交集。

