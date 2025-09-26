股匯雙殺！新台幣重貶逾1角、摜破30.5元關卡 （記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕美經濟數據強勁，恐影響聯準會降息步調，美股跳空下跌、美元噴出，使台股今早一度重挫逾500點，新台幣兌美元匯率開盤直接摜破30.5元關卡，呈現股匯雙殺局面。

美國第二季國內生產毛額（GDP）成長率由3.3%上修至3.8%，初領失業救濟金人數降至21.8萬人，低於預估的23.3萬人，顯示美國經濟動能強勁。數據公布後，美股四大指數全面收黑，道瓊跌逾400點，美元指數則強勢衝上98.61，刷新近一個月新高。

台股今早受美股拖累，台積電領跌，大盤指數失守26,000點，盤中一度重挫逾500點。新台幣匯價開盤即摜破30.5元，最低下探至30.55元，重貶逾1角，至今仍未見止跌訊號。

在美元轉強下，非美貨幣全面承壓，其中，日圓兌美元一度逼近150大關；人民幣離岸價跌破7.14元；韓元更跌至1411.86，創下逾4個月新低。

