黃金強漲後又急踩煞車 專家曝「它」是風險

〔財經頻道／綜合報導〕美國公布上週首次請領失業救濟金人數意外下滑，稍微沖淡市場對聯準會（Fed）進一步降息的預期，投資人靜待可能牽動下一次利率決策的通膨數據，週四（25日）黃金價格漲勢收斂。

黃金現貨價上漲0.1%，報每盎司3739.42美元，盤中一度漲0.6%；12月交割黃金期貨上漲0.1%，報每盎司3771.10美元。

週四美國公布，上週初領失業救濟金人數減少，但從企業聘僱意願低迷來看，勞動力市場正在失去活力。同日的數據也顯示，美國第2季經濟成長率高於先前公布的數字。

Zaner Metals副總裁兼資深金屬策略師葛蘭特（Peter Grant）說：「初領失業金人數為21.8萬人，市場預期為23.5萬人，這個結果略偏鷹派，可能會稍微打擊對利率寬鬆的預期，但不足以改變整體趨勢。」

葛蘭特表示：「黃金面臨的最大短期風險是個人消費支出（PCE）數據超越預期，如果通膨意外上揚，可能會提振美元、並暫時打壓黃金。」

美國週五將公布核心PCE物價指數，也就是Fed青睞的通膨指標。

另根據芝商所（CME）的FedWatch工具，市場目前認為Fed在10月降息的機率為85%，低於就業數據公布前的90%。

