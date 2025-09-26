川普關稅讓通膨高出3分之1 ! CFO曝真相 影響時間恐將「這麼久」

美企財務長稱，今年各自公司漲價幅度中約有3分之1源自川普的關稅措施。（美聯社）

〔財經頻道／綜合報導〕美國杜克大學與里奇蒙、亞特蘭大聯準銀行共同發布的 《CFO調查》 顯示，美企財務長（CFO）們估計，今年各自公司漲價幅度中約有3分之1源自關稅。這意味著，若沒有川普政府推行的高額關稅，今年整體通膨率本可低約3分之1，接近聯準會設定的2%目標。

《CNN》指出，根據受訪CFO預估，明年價格增幅中約有4分之1將歸因於關稅，甚至可能延續至2027年。這項調查結果直接反駁川普總統「沒有通膨」的說法，調查結果顯示，關稅影響並非一次性價格調整。

根據勞工部統計，美國8月進口價格仍上升0.3%，非燃料進口價格更創2024年4月以來最大增幅，顯示出口商並未真正吸收這筆成本。

鮑爾在上週的新聞發布會上表示，「這些關稅大部分不是由出口商支付的」。然而，新任聯準會理事、同時也是白宮經濟顧問的米蘭（Stephen Miran）則辯稱，外界對關稅引發的物價壓力「反應過度」，並認為出口國終將降價吸收成本。

根據調查，美國企業今年平均成本約上升4.4%，其中約1.7個百分點來自關稅。許多公司已將這部分轉嫁給消費者，帶動玩具、鞋類、工具與日用品價格齊漲，包括Walmart、Target、Nike、Mattel、寶僑（P&G）等大型企業都公開表示將調漲售價，將上漲的成本轉嫁消費者。

部分生活必需品漲幅尤其驚人。例如，美國大多數咖啡依賴巴西進口，如今面臨50%關稅，使咖啡價格在7月到8月間暴漲 4%，創下14年來最大單月漲幅、年漲幅更達21%，為1997年以來最高。墨西哥進口番茄自夏季起面臨17%關稅，價格因此飆升。

雖然 CFO 們對經濟前景的悲觀程度較上季略有緩和，但連續三個季度，關稅與貿易政策仍是企業最擔憂的風險因素。有 CFO 表示，公司已投入「相當於兩到三名全職員工」專門追蹤並將關稅成本轉嫁客戶，最終還是導致售價持續上漲。

分析師指出，雖然部分企業預期漲價壓力可能延後，但關稅對價格的上行壓力仍將持續數年。

