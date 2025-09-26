川普簽署行政命令 批准140億美元TikTok交易

美國總統川普週四（25日）簽署行政命令批准TikTok交易。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）週四（25日）簽署行政命令，宣佈將短影音平台TikTok的美國業務出售給美國投資人，美副總統范斯（JD Vance）表示，這筆交易價值預計將達140億美元（新台幣4270.7億元）。

綜合外媒報導，川普週四簽署行政命令，宣佈一旦交易完成，將保護美國用戶的資料，甲骨文（Oracle）將協助確保美國平台演算法的安全。川普也重申，中國國家主席習近平也批准了這項交易。

請繼續往下閱讀...

根據行政命令，這筆交易符合國家安全法的要求，該法要求總部位於中國的字節跳動（ByteDance）出售旗下TikTok平台在美國的業務，否則將在該國面臨禁令。新的合資公司將負責TikTok的美國業務，字節跳動則會保留不到20％的股權。

這項行政命令的發佈表明川普在出售TikTok美國資產方面取得了進展，但仍有許多細節需要解決。范斯表示，中方有一些阻力，但華府想要實現的根本目標是「希望TikTok能夠繼續營運」，但同時也希望依法保護美國人的資料安全。

買家的最終組成目前仍未確定，但外媒報導透露，軟體巨頭甲骨文、私募股權銀湖（Silver Lake）和總部位於阿布達比的投資基金MGX將成為主要投資人，控制約45％的股權，字節跳動現有投資人和新股東則將握有35％股權。

川普補充，戴爾科技（Dell Technologies）創辦人戴爾（Michael Dell）、媒體大亨梅鐸（Rupert Murdoch），以及大概4、5位「世界級投資人」也將參與這筆交易。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法