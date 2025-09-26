美媒爆：英特爾已找台積電洽談投資 尋求在晶圓製造領域合作

傳出英特爾已與台積電接洽，尋求在晶圓製造領域投資或建立合作夥伴關係。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕《華爾街日報》週四（25日）引述知情人士報導，英特爾（Intel）已接觸台積電（TSMC），討論在晶圓製造領域投資或建立合作夥伴關係的可能性。消息傳出後，英特爾股價週四收盤大漲8.87%。

在此之前，《彭博》週三（24日）才報導英特爾正與蘋果（Apple）洽談，爭取蘋果對這家陷入困境的晶片大廠注資。

請繼續往下閱讀...

《華爾街日報》指出，英特爾尋求外部投資的努力，早在美國總統川普上個月對英特爾表達關注之前就已展開，但自從美國政府取得英特爾10%的股權後，相關進展已大幅加速。

英特爾與台積電均拒絕對此消息置評。

輝達（Nvidia）已在上週宣布將投資50億美元入股英特爾，取得約4%的股份。英特爾今年8月還獲得軟銀集團（SoftBank Group）20億美元的注資。

英特爾近年投入數十億美元發展晶圓代工業務，但該部門始終無法和台積電競爭，幾乎無法吸引外部客戶。

據《The Information》今年4月的報導，英特爾和台積電曾討論成立合資公司的初步協議，當時傳出台積電將持有新公司20%的股份。

英特爾股價週四收盤大漲8.87%，收33.99美元；台積電ADR下跌1.44%，收276.66美元。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法