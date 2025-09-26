被評只會財務操作、收購價格偏低 健喬深夜發重訊回應了

健喬深夜發重訊回應健亞董事會評論健喬只會財務操作、公開收購價格偏低一事。圖為健喬董事長林智暉。（資料照）

〔記者陳永吉／台北報導〕國內藥廠健喬（4114）非合意公開收購另一家藥廠健亞（4130）持續引起市場漣漪，昨日健亞董事會認為健喬公開收購價格偏低、並評論健喬只會財務操作，健喬深夜也針對健亞董事會說法提出回應。

針對健亞所批評，健喬買完瑞安藥廠後，沒多久就賣廠；健喬表示，公司於2019年併購瑞安大藥廠，計劃性整合集團劑型分工專業廠以提升瑞安觀音廠產能，發揮整合綜效，惟併購後，發現該藥廠存在結構根本問題，若需進行結構強化方僅能向TFDA申請停工建設，這將造成部份藥品短缺，經慎重評估，將全數藥品計劃性委由集團內藥廠進行製造，將廠房出售。

請繼續往下閱讀...

至於健亞認為收購價格偏低，健喬回應，此價格是依據第三方獨立專家所出具的價格合理性意見書為依據，所做出的合理決定。以9月15日健喬董事會決議當日健亞收盤價18.45元，收購溢價率達30.08%，收購價格實屬合理。

健喬指出，公司自2014年至2024年，合併營收由14.8億元成長至55.5億元，營收複合成長率為14.2%；稅後淨利則由1.1億元成長至6.85億元，獲利複合成長率為20%。健喬經營績效在自身成長、策略聯盟以及持續併購的策略交互推動下，展現了高複合的營收及效益的成長，相信也能在未來與健亞合作，一如過往經驗般的推動雙方在經營績效展現成果。

健喬認為加速台灣製藥產業的整合，透過整合發揮綜效，提升本土製藥產業的競爭力，是確保台灣生技製藥產業的韌性，推動國際化重要的一步。健亞有健喬集團各廠所沒有的注射劑型產線，在地緣上均座落於新竹湖口工業區，合作後，在人員培育及資源共享上，進而減少重複投資於國際性廠房包括自動化倉儲均可望提升效率及競爭力，做為健亞公司進軍國際市場的最佳後盾。

對於未來的合作計畫，健喬一直保持開放態度，願意與健亞公司展開良性溝通對話，為未來的合作開啟良好的互動契機。

