美10/14起對中製船舶開徵港口費 日韓造船業迎來轉單新商機

日本船主協會（JSA）會長長澤仁志說，10月14日起，中國製船舶停靠美國港口時開徵收港口費，這將削弱中國在造船業的主導地位，也有利於日本和南韓等競爭對手。圖為南韓現代重工造船廠。（彭博）

〔編譯盧永山／綜合報導〕日本船主協會（JSA）會長長澤仁志（Hitoshi Nagasawa）說，下個月起，中國製船舶停靠美國港口將被徵收港口費，這將削弱中國在造船業的主導地位，也有利於日本和南韓等競爭對手。

長澤仁志接受英國《金融時報》訪問時說，在下個月美國港口費生效前，船東們已在重新考慮是否向中國造船廠下單，並在探索其他選項。日本為僅次於中國的全球第二大船東國。

請繼續往下閱讀...

長澤仁志說：「在造船方面單靠中國有其風險，改變是必然的，過去百分之百向中國下單的船東，今後可能只有向中國下60％到70％的單，而向日本或南韓下40％的單。」

依據美國貿易代表署（USTR）今年4月公布的計畫，從10月14日起，中國製船舶停靠美國港口時，必須支付每噸18美元（新台幣548元）或每個貨櫃120美元（新台幣3653元）的費用，費率將在3年內逐步調高。以聯合國統計2023年美國港口停靠的數據估算，一艘中型貨櫃船每次停靠美國港口就要支付逾68萬美元（新台幣2070萬元）費用。

上述計畫指出，如果船東在3年內訂購美國製船舶，這些費用便可豁免，目的是為了振興美國造船業。

美國徵收港口費引發全球航運業的反彈，因為根據Clarksons Research的數據，中國是全球最大的船舶建造國，按總噸位計算約占全球商船的3分之1。

根據「勞氏日報」（Lloyd's List）的數據，去年中國建造或營運的船舶占美國港口停靠量的29％。但高盛的分析顯示，受USTR新規影響的靠港量，實際僅占總量的4％，因新規排除了部分情況，包括小型船舶、短程航線或空船入港等。

批評者質疑此舉是否會削弱中國對造船業的主導權。在產業的反彈下，尤其是向中國出口農產品的美國農民反對下，川普將每次停靠美國港口的費用由最初提議的100萬美元至150萬美元（新台幣3044萬元至4566萬元），調降至逾68萬美元。

長澤仁志支持川普政府徵收港口費的措施，他說：「從沒有人想過會有人這麼說，我們就只對你們中國船徵收港口費，但這樣的人真的出現了。 」

川普政府的行動可能為日本振興造船業的計畫帶來助力。日本曾是全球最大造船國，但目前落後中國和南韓，日本已提議設立一個70億美元（新台幣2131億元）的基金，用於升級和擴建其造船廠。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法