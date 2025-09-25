星巴克宣布重整計畫，關閉北美數百家門市並再度裁員。（路透）

〔中央社〕星巴克（Starbucks）今天宣布一項總額10億美元重整計畫，試圖扭轉陷入困境的營運，將關閉北美數百家門市，並宣布第2輪總部裁員。這是執行長尼柯爾（Brian Niccol）拯救這家陷入困境的連鎖咖啡品牌的努力之一。

美國財經媒體CNBC報導，根據星巴克提交給美國證券管理委員會（SEC）的文件，2025會計年度北美地區的公司直營店數量將淨減少約1%，包含新店開幕與舊店關閉的調整。

請繼續往下閱讀...

根據美國有線電視新聞網（CNN），截至6月底，星巴克在北美共有18734家門市，並表示9月結束時將剩下 18300家。

星巴克並且表示，約有900名總部員工將遭裁撤。這是尼柯爾上任後的第2波裁員。今年稍早，公司已裁減1100名總部員工。

星巴克估計，重整計畫預期花費的10億美元中有90%與北美業務相關，而相當大一部分支出將在2025會計年度內發生。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法