Kia台北旗艦店進駐南港 近1600坪全台最大

〔記者楊雅民／台北報導〕Kia總代理台灣森那美汽車斥資上億元，打造全新「Kia森那美直營台北旗艦店」，進駐台北南港汽車品牌一級戰區，占地1600坪，為Kia全台最大的據點。

「Kia森那美直營台北旗艦店」為Kia全台首座全方位展示服務中心，毗鄰南港車站三鐵共構，周邊更匯聚眾多汽車豪華品牌，台灣森那美起亞投資上億元，依循Kia新CI 2.0規範與Kia Store概念，打造總使用面積近1600坪的台北旗艦店。

全台首座Kia全方位展示服務中心，除了提供乘用車/商用車展示與購車諮詢、乘用車/商用車全功能服務廠之外，更是北台灣首座EV電池專屬整備中心，與全台首座「Kia Select原廠精選中古車」實體據點。

Kia森那美直營台北旗艦店內整座基地面寬達54.7公尺、縱深47.6公尺、近800坪的廣闊空間：一樓展示區可同時展出9部新車，可將Kia全車系完整展示，包含電動車專屬的「EV Zone」，搭配Kia電動車採用的十大永續材質展示牆。

同時規劃獨立洽談空間與尊榮VIP交車室，提供靜謐貼心的諮詢服務與賞車環境。展示區後方則設有寬敞客休空間，結合親子休憩區與書牆，提供人文、古典、藝術、財經等選書，並導入由專人提供的星巴克咖啡服務，享受愜意悠閒的Kia專屬時光。

服務廠除了擁有全台最大的14個專屬工位之外，更特別設立了電動車專屬的維修工作區與電池整備中心，並導入 VR 技術以高效培訓專業維修技師，全面強化售後維修量能。

二樓進駐全台首座「Kia Select原廠精選中古車」實體據點，最多更可展示6部車的寬敞空間，Kia Select提供原廠超過百項的嚴格檢驗，採用與新車整備程序相同的品質保證。

Kia森那美直營台北旗艦店，將完整串聯從Kia全車系展示、試駕體驗、新車諮詢、保養維修與售後服務，進一步延伸到原廠精選中古車展示與諮詢的多元需求，成為國內功能最完善的Kia全方位展示服務中心。

