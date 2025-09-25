爭食中秋節連假烤肉商機 全聯、家樂福首創夾鏈袋包裝

大賣場搶攻中秋節連假烤肉旺季商機。（全聯提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕搶攻中秋節連假烤肉旺季商機，全聯福利中心今年中秋節主打「燒肉名家，天天在你家」，全聯、大全聯同步推出全新「急凍鮮物」冷凍便利包，導入夾鏈立袋包裝，每袋2~3人份，「想吃多少，拿多少」解凍退冰即可開烤，預估可帶動相關業績成長1成。

全聯表示，搶攻燒肉商機，今年首度開發急凍鮮物冷凍便利包導入夾鏈立袋，單袋約400g~600g，適合2~3人份的規格，重點品項達10多支，包括高人氣食材國產去骨雞腿排、香草戰斧豬排、澳洲穀飼帶骨牛小排，到熟成去刺虱目魚肚、鮮凍去頭草蝦、海釣白帶魚、野生紅魚排等。

請繼續往下閱讀...

解凍退冰即可開烤，免去備料時間，實現「吃多少，拿多少」的烤肉自由，部分商品如國產去骨雞腿排、香草戰斧豬排、金目鱸魚排、海釣白帶魚、野生紅魚排、熟成去刺虱目魚肚、挪威鮭魚排等，採單片真空包設計，分批拿取不浪費，實用度升級，滿足烤肉、日常烹調需求。

大全聯則以冷凍肉品量販包主打，包括冷凍豬梅花烤肉片、冷凍豬五花烤肉片、冷凍豬里肌烤肉片及冷凍澳洲沙朗烤肉片、美國牛五花燒烤片，1袋約1公斤，採夾鏈袋設計，容易取用與保鮮，份量超值，滿足大口吃肉的快感。

除了吃烤肉，今年全聯、大全聯也祭出5種口味烤飯糰，消費者不用辛苦備料，只要將冷凍飯糰微波復熱後放上烤架，烤到外層微焦香，再以現成海苔包裹，就能快速完成香氣四溢的金黃飯糰。

家樂福指出，今年中秋節烤肉季適逢9~10月降溫舒適氣候，加上今年特別的10月3大連假，烤肉市場評估將會拉到10月中旬以後，家樂福特別鎖定秋烤採買高峰期，為夯肉端出自日本東北地區直營牧場獨家引進的「F1國產牛」，比市售日本進口牛肉便宜5%以上。

方便消費者烤肉，家樂福頂級超市Mia C’bon，冰鮮挪威鮭魚、大白蝦等品項皆採用盒裝包裝，消費者不用再額外準備烹飪器具，可直接用於烤箱、微波爐、烤盤、氣炸鍋，吃完也不用洗碗盤，省去弄鍋碗瓢盆的麻煩。

家樂福則推出夾鏈袋肉，烤肉只要將夾鏈袋內的肉加上烤肉醬搖一搖，冰箱醃半小時入味即可開烤，可望成為今年烤肉明星商品。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法