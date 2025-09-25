英特爾8500億俄亥俄設廠受挫 當地居民憂爛尾不忍了

英特爾俄亥俄州設廠計畫延宕，引起當地居民憂心。示意圖。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕《華爾街日報》披露，英特爾4年前宣布將在俄亥俄州新奧爾巴尼（New Albany），投資280億美元（約台幣8512億）建造2座先進半導體工廠，宣稱將創造7000個建築職缺、3000個就業機會。然而，這項被譽為「矽晶片心臟地帶」轉型的最大投資計畫，如今卻陷入進展遲緩與前景不明的困境，引發地方不滿。

報導指出，2022年，英特爾承諾將斥資200億美元（約台幣6080億），後又增至280億美元，在新奧爾巴尼建造兩座半導體工廠。

英特爾承諾在2025年開業後提供7000個建築職缺和3000名就業機會，並表示投資額可能達到1000億美元（約台幣3.04兆）。英特爾最初計畫2025年投產，如今至少延後到2030年。該公司去年更換執行長，並宣布裁員30%，隨後多次放緩俄亥俄建廠進度。

今年7月，新任CEO陳立武表示，英特爾將進一步放緩在俄亥俄州的進度，以確保支出與市場需求保持一致。上個月，川普一度要求陳立武辭職，理由是陳被指與中國有關聯，兩人會面後，川普又放棄這一要求，美國政府隨後入股英特爾，獲得該公司10%的股份。

輝達上週也宣布將砸50億美元（約台幣1520億）入股英特爾，並聯合開發數據中心和個人計算產品，然而這筆投資似乎不會直接影響俄亥俄州的項目。

如今，約有1000名建築工人在現場施工，但部分員工及社區聯絡人員已離職，當地擔憂企業撤資。

俄亥俄州為該項目提供了20億美元（約台幣608億）的財政激勵，並修建了道路及排水設施。共和黨參議員莫雷諾（Bernie Moreno）呼籲對英特爾進行潛在的欺詐調查，稱他擔心這個佔地1000英畝的廠址，可能成為一個投資過大但效用有限的「白象工程」。

報導說，有些當地民眾感到自豪感，部分人則很焦慮，還有些人太早賣地，錯過上漲紅利，仍留守者則忍受施工帶來的污染和交通壓力。有人因房產升值獲利離場，也有人因工期拖延錯失出售良機。

儘管質疑不斷，新奧爾巴尼市長斯波爾丁（Sloan Spalding）仍堅信工廠會完工，理由是英特爾已在廠址投入數十億美元。他表示，這個項目太重要了，不容失敗，不僅對新奧爾巴尼和俄亥俄州如此，對整個國家也是如此。

