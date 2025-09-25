台達電收購海外癌症基因檢測公司 經濟部核准

經濟部投審會今天核准7件重大投資案。（資料照，記者廖家寧攝）

〔記者廖家寧／台北報導〕經濟部投審會今天核准7件重大投資案，包括台達電、大立光、英業達、京元電、瑞儀光電、康霈生技等6項對外投資案，其中台達電收購英屬開曼群島 ACT GENOMICS 全部股權，從事癌症基因檢測服務的業務。

經濟部投資審議會今（25日）召開第24次會議，會中計核准重大投資案件計7件，包括僑外投資1件與對外投資6件。

請繼續往下閱讀...

僑外投資部分，英屬維京群島商鼎固富喜有限公司（WEALTHY JOY CO., LTD.），以貨幣債權新台幣14億2800萬元轉增資鼎固置業股份有限公司，以供投資事業經營不動產買賣業等營運所需。

對外投資有6件如下：

1、台達電子工業股份有限公司以7500萬美元對外投資設立英屬開曼群島 ACT HOLDINGS COMPANYLIMITED（下稱 CAYMAN SPV），再經由 CAYMAN SPV 以不超過7178萬美元收購英屬開曼群島 ACT GENOMICS HOLDINGS COMPANY LIMITED 全部股權，從事癌症基因檢測服務的業務。

2、康霈生技股份有限公司以5000萬美元對外投資英屬維京群島CALIWAY GLOBAL CO., LTD.，從事投資控股業務。投審司說明，資金主要用於購入固定收益債券，以賺取孳息，及降低匯兌風險。

3、英業達股份有限公司以8125 萬美元對外增資泰國 INVENTEC ELECTRONICS （THAILAND） CO., LTD.，主要從事筆記型電腦及伺服器主機版的組裝等業務。

4、瑞儀光電股份有限公司以1億美元對外投資設立新加坡 RADIANT OPTO-ELECTRONICS （ SINGAPORE ） PTE. LTD.，從事電子元件批發、財務中心之業務。

5、京元電子股份有限公司以新加坡幣1億元（約折合7796.66 萬美元）對外增資新加坡 KYEC SINGAPORE PTE. LTD.，從事半導體封裝測試業務。

6、大立光電股份有限公司以2.6億美元對外增資薩摩亞ASTRO INTERNATIONAL LIMITED，主要從事投資控股業務，以因應匯率變動，降低外匯避險成本。

