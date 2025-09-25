光陽光電、寶山水務等6件投資案核准進駐竹科 投資額共30.75億元

光陽光電、寶山水務等6件投資案核准進駐竹科。（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕國科會科學園區審議會今開會通過華星光通科技科學園區分公司、光陽光電、寶山水務、暉福生醫新竹生醫園區分公司、美商優聯智科技股份有限公司台灣分公司、沐一公司等6件竹科投資案，共計核准投資新臺幣30.75億元，另備查3件廢止投資計畫案及2件增資案，合計增資5.4億元。

華星光通科技科學園區分公司設立於新竹園區，投資金額3億元，主要產品為資料中心互聯（DCI）的800G ZR/ZR+模組、1.6 T 光引擎及光收發模組、外置光源及高功率雷射等高速光模組的製造技術開發與服務。

光陽光電也設立於新竹園區，投資金額1.5億元，股東包括葉勝發、萬潤，主要產品為光纖陣列智動封裝設備（FiberArray Unit，FAU）。公司開發FAU 16通道與FAU 36通道智動封裝設備，可將光纖陣列與矽光子晶片進行對位與封裝。

寶山水務設立於新竹園區，投資金額24.1億元，產品為非系統再生水，規劃供應可符合晶圓廠製程需求的一級工業用水。母公司欣達環工創立於2006年，為國內上市公司欣陸投控的子公司，歷年參與全國共8座污水處理廠、4座再生水廠以及1座工業廢水零排放（Zero Liquid Discharge, ZLD）處理廠，這次設立寶山水務進駐新竹科學園區，響應政府推動循環經濟與工業再生水政策，更實質提供高科技產業穩定水源，助力產業永續發展。

暉福生醫科技新竹生醫園區分公司，投資金額1.6億元，主要產品及服務為個人化誘導性多能幹細胞（iPSCs）外泌體、個人化iPSCs儲存及乳癌腫瘤浸潤專一性T淋巴細胞療法。此案公司以自有重編程技術及懸浮型製程培養技術，生產個人化iPSCs外泌體並提供個人化iPSCs儲存服務；此外，公司並與其他公司合作開發腫瘤浸潤專一性T淋巴細胞療法，以腫瘤浸潤專一性T淋巴細胞具穿透實體腫瘤微環境的能力、靶點靈活設計與細胞功能強化等綜合優勢，運用於乳癌等實體腫瘤的治療，可大幅提升治療的安全性。

美商優聯智科技台灣分公司設立於新竹園區，投資金額0.3億元，主要產品為超低功耗無線單晶片及其軟體與軟體開發套件，此案公司Ubilite Inc.位於美國加州聖地牙哥，成立於2014年10月，專注開發超低功耗無線SoC應用於 AIoT 裝置，為一家無晶圓半導體公司，在全球及臺灣超過25家客戶建立合作關係，涵蓋智慧穿戴、音訊與智慧家庭等領域。

沐一設立於新竹園區，投資金額0.25億元，主要產品為AMC監測防治全方位整合規劃系統及AI輔助軟體。AMC（微污染）監測是通過先進儀器和整合技術，24小時監控空氣中分子污染物，以確保生產過程環境的穩定性來提高產品良率。公司專注在AMC監測防治全方位整合規劃系統及開發AI輔助軟體，市場定位在專業與先進的AMC監測防治全面解決方案服務公司，並可運用集團母公司的跨國平台來拓展中國與歐美等國際市場。

