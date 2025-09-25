SEMICON West首度移到亞利桑那舉辦 將頒獎給蘇姿丰

SEMICON West首度移到亞利桑那舉辦，將頒獎給AMD執行長蘇姿丰。（路透）

〔記者洪友芳／新竹報導〕美國半導體展（SEMICON West）今年將首度移師亞利桑那州鳳凰城舉辦，也是台積電投資設廠大本營所在地，估計865家廠商參展、設置1500個攤位，創18年來新高，台灣也有不少半導體廠商將前往參展；國際半導體產業協會（SEMI）全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸表示，這對美國半導體供應鏈具有重要意義，預期亞利桑那州將成為美國半導體製造的新矽谷。

曹世綸指出，美國已很久不做半導體製造，半導體製造重心都移到亞洲，特別是台灣，因此，近20年來，在舊金山舉辦的SEMICON West，無論參展或參觀人數逐年減少，這次首度移師到亞利桑那州舉辦，算是一個重新回到美國的新起點，因那裏是半導體重鎮，包括台積電、英特爾。

比較特別的是，SEMI在這次SEMICON West中有規劃SEMI領袖與傳奇人物榮譽頒獎典禮，將頒發年度獎章給AMD董事長兼執行長蘇姿丰，該獎項旨在表彰推動創新和卓越的半導體產業領袖。SEMICON West預計10月7日至10月9日展出，明年則將回在舊金山舉辦。

